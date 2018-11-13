Информация о свободном жилом помещении коммерческого использования

Двухкомнатная квартира 13 дома 2 по ул. Молодёжной в городе Дзержинске Минской области общей площадью 61,6 кв.м. Размер платы за пользование квартирой на общих условиях – 120 рублей 74 копейки.

В соответствии с пунктом 84 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 года №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» Дзержинский районный исполнительный комитет представляет информацию о свободном жилом помещении коммерческого использования:

- двухкомнатная квартира 13 дома 2 по ул. Молодёжной в городе Дзержинске Минской области общей площадью 61,6 кв.м. Размер платы за пользование квартирой на общих условиях – 120 рублей 74 копейки.

Прием заявлений осуществляется по 06 марта 2018 года включительно в 206 кабинете Дзержинского районного исполнительного комитета.

Для подачи заявления при себе иметь следующие документы:

1. Ксерокопию паспортов всех совершеннолетних членов семьи;

2. Ксерокопии свидетельств о рождении детей;

3. Справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по г.Дзержинску (справки БТИ);

4. Справки о занимаемом жилом помещении и составе семьи;

5. Справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (для тех, кто на таковом учете состоит);

6. Ксерокопии документов, подтверждающих наличие льгот (удостоверение инвалида, многодетной семьи и др.).



