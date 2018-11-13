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"Безопасный маршрут"
14.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Спасатели со своими юными помощниками побывали на АЗС г. Свислочь и далее отправились по маршруту работы передвижного автомагазина. На остановочных пунктах проводилась краткая, но содержательная беседа с покупателями, в ходе которой приводились примеры пожаров по причине неосторожного курения, где любители табака несут угрозу не только себе, но и родным и близким. Организаторы мероприятия призывали сельчан обратить внимание на поведение тех, кто живет с ними рядом.
Александр НОВОСАД,
специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Свислочского РОЧС.
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