"Безопасный маршрут"



В рамках первого этапа акции «Не прожигай свою жизнь!» работники Свислочского районного отдела по ЧС совместно с юными активистами районного отделения БМООСП напоминали жителям района об опасности, которая таит в себя «пьяная сигарета», вручали профилактические буклеты и размещали баннеры, листовки на АЗС и автобусных остановках.

Спасатели со своими юными помощниками побывали на АЗС г. Свислочь и далее отправились по маршруту работы передвижного автомагазина. На остановочных пунктах проводилась краткая, но содержательная беседа с покупателями, в ходе которой приводились примеры пожаров по причине неосторожного курения, где любители табака несут угрозу не только себе, но и родным и близким. Организаторы мероприятия призывали сельчан обратить внимание на поведение тех, кто живет с ними рядом.









Александр НОВОСАД,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Свислочского РОЧС.