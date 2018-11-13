|
Срок санации Брестского комбината стройматериалов продлен до 1 ноября 2023 года
14.11.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Правительство Беларуси согласовало продление срока санации ОАО "Брестский комбинат строительных материалов". Соответствующее решение содержит постановление Совета Министров от 13 ноября 2018 года №816, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
"Правительство согласовало ходатайство Брестского облисполкома о продлении до 1 ноября 2023 года срока санации открытого акционерного общества "Брестский комбинат строительных материалов", - проинформировали в пресс-службе.
Документ принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси согласовало продление срока санации ОАО "Брестский комбинат строительных материалов". Соответствующее решение содержит постановление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)