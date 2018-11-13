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Срок санации Брестского комбината стройматериалов продлен до 1 ноября 2023 года

14.11.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Правительство Беларуси согласовало продление срока санации ОАО "Брестский комбинат строительных материалов". Соответствующее решение содержит постановление Совета Министров от 13 ноября 2018 года №816, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60613.php

Срок санации Брестского комбината стройматериалов продлен до 1 ноября 2023 года

"Правительство согласовало ходатайство Брестского облисполкома о продлении до 1 ноября 2023 года срока санации открытого акционерного общества "Брестский комбинат строительных материалов", - проинформировали в пресс-службе.

Документ принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".

 
 
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Правительство Беларуси согласовало продление срока санации ОАО "Брестский комбинат строительных материалов". Соответствующее решение содержит постановление...
 
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