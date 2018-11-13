В ноябре Госавтоинспекция будет уделять особое внимание сельскохозяйственной техники





На территории Буда-Кошелевского района в ноябре проводятся мероприятия, направленные на предупреждения дорожно-транспортных происшествий по причине технического состояния транспортных средств сельскохозяйственной техники.

В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления и пресечения нарушений ПДД, сохранения жизни и здоровья людей, обеспечения охраны правопорядка и безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции особое внимание будет уделяться на обозначение сельскохозяйственной техники световозвращающими элементами, электрооборудованием, предназначенным для указания поворотов, стоп сигналов и габаритов, использования маячков оранжевого цвета во время передвижения по автодорогам, а также контроль за передвижением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств сельхозпредприятий.