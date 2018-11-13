ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ноябре Госавтоинспекция будет уделять особое внимание сельскохозяйственной техники

14.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В ноябре Госавтоинспекция будет уделять особое внимание сельскохозяйственной техники

На территории Буда-Кошелевского района в ноябре проводятся мероприятия, направленные на предупреждения дорожно-транспортных происшествий по причине технического состояния транспортных средств сельскохозяйственной техники.

В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления и пресечения нарушений ПДД, сохранения жизни и здоровья людей, обеспечения охраны правопорядка и безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции особое внимание будет уделяться на обозначение сельскохозяйственной техники световозвращающими элементами, электрооборудованием, предназначенным для указания поворотов, стоп сигналов и габаритов, использования маячков оранжевого цвета во время передвижения по автодорогам, а также контроль за передвижением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств сельхозпредприятий.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории Буда-Кошелевского района в ноябре проводятся мероприятия, направленные на предупреждения дорожно-транспортных происшествий по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алиев доволен экономическим сотрудничеством Азербайджана и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика