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Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег

14.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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«Авангард» провел небольшой блиц-опрос.

Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег

Лидия Карпухина:

– Первый снег, невзирая на холод, вызывает у меня теплые чувства, как и зима в целом. Кстати, не только у меня. Маленький внук, например, так любит зиму, что с удовольствием берет свою детскую лопату и идет во двор чистить снег.

Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег

Даниил Минов:

– А вот меня первый снег не радует. Не люблю зиму и холод, хотя я, как и все в детстве, лепил снежную бабу, играл в снежки, катался на коньках. Все же мне больше по душе лето.

Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег

Татьяна Поплавная:

– Счастью нет предела. Зима для меня всегда в радость. Я люблю кататься на лыжах, санках, играть в снежки. Сегодня мой ребенок впервые увидел снег и тоже  в восторге. А еще наша семья любит кататься на коньках, мы с нетерпением ждем, когда будем учить этому дочку.

Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег

Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег

Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег
Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег

 
 
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«Авангард» провел небольшой блиц-опрос. Лидия Карпухина: – Первый снег, невзирая на холод, вызывает у меня теплые чувства, как и зима в целом....
 
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Заря над Неманам
Свислочская газета
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