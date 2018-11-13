Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег

«Авангард» провел небольшой блиц-опрос.





Лидия Карпухина:

– Первый снег, невзирая на холод, вызывает у меня теплые чувства, как и зима в целом. Кстати, не только у меня. Маленький внук, например, так любит зиму, что с удовольствием берет свою детскую лопату и идет во двор чистить снег.





Даниил Минов:

– А вот меня первый снег не радует. Не люблю зиму и холод, хотя я, как и все в детстве, лепил снежную бабу, играл в снежки, катался на коньках. Все же мне больше по душе лето.





Татьяна Поплавная:

– Счастью нет предела. Зима для меня всегда в радость. Я люблю кататься на лыжах, санках, играть в снежки. Сегодня мой ребенок впервые увидел снег и тоже в восторге. А еще наша семья любит кататься на коньках, мы с нетерпением ждем, когда будем учить этому дочку.













