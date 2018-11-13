Было и стало: как старую двушку в хрущевке дешево переделали в современную квартиру

Для Натальи Чувиновой съемная квартира в хрущевке стала первым собственным жильем: именно сюда девушка съехала от родителей. Правда, перед этим полгода ремонтировала убитую «двушку», по большей части своими руками. Этот процесс выматывал и морально, и физически — килограммы старой отделки и строительного мусора приходилось выносить с пятого этажа без лифта. Зато квартира в ее нынешнем облике — образец скандинавского интерьера и яркая иллюстрация к пословице «Было бы желание, а возможность найдется». И осуществить все это удалось с минимальными тратами.



Фото: Houzz.ru

О проекте

Место: Москва, СЗАО

Размер: 41 кв. м

Кто здесь живет: начинающий дизайнер интерьеров Наталья Чувинова с двумя кошками

Автор проекта: хозяйка квартиры

Фото: Ульяна Гришина



Фото: Houzz.ru

Наталья признается, что несколько лет назад была одержима идеей сделать ремонт. Причем отремонтировать хотелось именно старую квартиру, где можно сохранить двери, окна и деревянные полы. Так обычно делают в Скандинавии, а вот для России деликатный ремонт — по-прежнему редкость. «Особенно обидно за квартиры в „сталинках“, где ломают историческую лепнину», — замечает хозяйка.

Нынешнее жилье Натальи находится не в «сталинке», а в хрущевке, зато эта квартира идеально подошла по стоимости: хозяин попросил минимальную арендную плату. «Я рассматривала варианты и дороже, но мне все равно не нравились интерьеры, так что я не видела смысла платить больше. С этим ремонтом я ничего не выиграла по деньгам — наоборот, сплошные убытки, разве что хозяин согласился не брать с меня залог. В итоге у нас сложились идеальные отношения: он ни разу не появлялся в квартире с тех пор, как сдал ее, и даже не знает, как она выглядит после ремонта», — рассказывает Наталья.



Фото: Houzz.ru



Фото: Houzz.ru

Перед Натальей стояла задача ремонта с минимальным бюджетом: сначала девушка составила жесткую смету, но ближе к концу ремонта вышла за ее рамки и перестала считать.



Фото: Houzz.ru

Некоторые траты оказались неожиданными, но основные решения Наталья приняла ещев самом начале ремонта. Например, сразу знала, что будет красить стены и деревянные полы в белый: этот цвет ко всему подходит, не надо задумываться о сочетаниях и затягивать стройку. Второй акцентный цвет проекта — черный: меловой краской выкрасили даже входную дверь.

На акцентной стене прихожей Наталья использовала обои шведского бренда, и стоили они выше среднего. Правда, потребовалось всего два рулона — не страшно потратиться. У фабрики много красивых и подходящих по стилистике обоев, но Наталья выбрала простой геометрический орнамент, чтобы завязать его с остальными элементами интерьера.



Фото: Houzz.ru

Чтобы организовать открытую систему хранения для верхней одежды, пришлось нанять рабочих: они присверлили к потолку крепежи. «Я видела такие вешала на фотографиях в интернете, но не знала, из чего их сделать. В итоге остановилась на шторном карнизе ИКЕА и самых обычных толстых проводах, которые соединяют перекладину с крюками», — рассказывает хозяйка.



Фото: Houzz.ru

Для других сложных работ тоже пришлось нанимать строителей — в частности, профессионалы занимались электрикой и шпаклевали поверхности. Но чем дальше продвигался ремонт, тем больше у квартиры обнаруживалось достоинств: «Я снимала квартиру зимой и не обратила внимания, сколько вокруг деревьев, так что весной меня ждал приятный сюрприз. Здесь целых четыре окна, три выходят на юг, а одно на восток. Я каждый день вижу рассветы, и в квартире почти всегда светло», — говорит Наталья.

Неудивительно, что балкон с видом на заросли и реку стал любимым летним местом отдыха и для хозяйки, и для кошек. Правда, перед этим его пришлось серьёзно расчистить и вынести старый стеллаж. Внутри десятилетиями хранились какие-то банки, газеты из 1990-х и даже заполненный кошачий лоток — видимо, из той же эпохи.



Фото: Houzz.ru

Взамен Наталья поставила на балконе кресло и складной столик: он присверлен к стене, и при желании столешницу можно опустить. Балкон хоть и открытый, но всесезонный: на зиму нужно убрать только подушки, а коврики спокойно переживают холода. И торшер, и гирлянда из фонариков работают от солнца — заряжаются в течение дня и светятся вечером. Правда, осенью и зимой света им явно не хватает, так что мерцание получается очень деликатным.

Большую часть мебели Наталья перевезла из родительской квартиры: диван, открытый стеллаж, плетёное кресло у окна. Всё остальное купила в ИКЕА, а письменный стол собрала по частям: ножки из шведского масс-маркета, столешница — из Leroy Merlin.



Фото: Houzz.ru

Наталья училась в Строгановке на графического дизайнера: неудивительно, что на стенах так много принтов. Есть несколько работ хозяйки, графика с принт-маркетов, а также работы довольно известных художников — например, Романа Манихина.



Фото: Houzz.ru

Две кошки в доме — обстоятельство, которое серьезно отразилось на интерьере: все «вкусные» растения пришлось поставить в труднодоступных местах, легко добраться разве что до суккулентов, но они кошек не интересуют.



Фото: Houzz.ru

Особенно тяжело было демонтировать старые покрытия на кухне и в коридоре: «Бывало, что я отдирала оргалит по ночам, и соседи до сих пор меня ненавидят. Потом пришлось разбираться с масляной краской, которая была под обоями: ее очень трудно снять, а поверх ничто не ложится — многие сталкиваются с этой проблемами в старых домах. В итоге я покрыла стены пескобетоном и зашпаклевала готовой шпаклевкой из банки. Она была неправильная, и в лучших местах поверхность просто неровная, а в худших потрескалась. Но мне нравятся фактурные стены», — говорит Наталья.



Фото: Houzz.ru

Потолок тоже был покрашен масляной краской, и Наталья решила оставить его в натуральном виде — такой вот хрущёвский винтаж. А вот плитку на фартуке покрыла алкидной краской: в оригинале половина плиток была голубого цвета, они совсем не вписывались в новый интерьер.

В квартире два внутренних окна: одно ведет из кухни в ванную, второе — из ванной в туалет. Удобно, когда в мокрые зоны попадает естественный свет. На антресоли, в коробках ИКЕА, хранятся остатки материалов от ремонта.



Фото: Houzz.ru

Старая кухонная мебель была в таком состоянии, что от нее пришлось избавиться. Новую (и очень бюджетную) кухню сделали в салоне, который принадлежит маме хозяйки. Наталья сама сделала эскиз и дополнила фасады ручками ИКЕА. Чтобы выиграть свободное место, вместо навесных шкафов использовала открытую полку — она сделана из обычного мебельного щита. Подсветку рабочей поверхности создают три лампы в черных плафонах ИКЕА.



Фото: Houzz.ru

Мини-холодильник и микроволновую печь Наталья забрала из прежней квартиры: думала, что это техника на первое время, но за прошедший год уже сжилась с ними. Техника вписана в самый простой деревянный стеллаж ИКЕА: его пришлось подпилить по ширине, чтобы поставить на небольшой кухне.



Фото: Houzz.ru

При ремонте спальни получилось немного расслабиться: красить пол без сколов оказалось просто, да и обои со стен снимались относительно легко. Наталья немного зашпаклевала дыры в потолке, покрасила двери и окна.

Справа на фото — зеркало с внушительными трещинами: его случайно разбили рабочие, которых наняли собирать комод. Наталья решила не выбрасывать зеркало: трещины получились живописные. «Сборщики вернули деньги за разбитое зеркало: сумма оказалась больше, чем стоимость сборки комода. Так что я на нем еще и заработала», — говорит Наталья.

В качестве каркаса под матрас использованы паллеты — вроде бы экономная идея, которая в реализации получилась совсем не экономной. Паллеты Наталья попросила у знакомых на производстве, но пилить их пришлось на месте, так как доски не совпали по размеру с матрасом. Одного поддона не хватило, его пришлось купить. В основном паллеты были в плохом состоянии, и в идеале их хотелось бы покрасить. Но у хозяйки уже не осталось на это сил: «Сейчас бы я точно не связалась с паллетами: купила бы самый простой каркас-подматрасник и закрыла его подзором».



Фото: Houzz.ru

При спальне есть небольшой открытая гардеробная — с рейлом, горизонтальной полкой и комодом для белья. Кстати, и бельё, и домашняя одежда у Натальи серого цвета: на нем меньше заметна кошачья шерсть.



Фото: Houzz.ru

В ванной хозяйка почти полностью сохранила плитку, пришлось разве что отбить не подходящие по цвету фрагменты и заменить их новыми. Стены выкрасила алкидной влагостойкой краской: ее светло-бежевый оттенок не конфликтует с цветом плитки. Ванну отреставрировали акрилом.

Фото: Houzz.ru

В простенок удачно вписалась тумба из Leroy Merlin: внутри пришлось сделать много выпилов, чтобы замаскировать хитросплетение труб.

Оставшиеся от ремонта прихожей фрагменты обоев Наталья использовала для ремонта туалета — оклеила ими боковые стены.

А вот центральную выделила темно-синей краской. «Я искала такой цвет, который подходил бы к этой красной плитке — а к ней подходит немногое», — поясняет хозяйка.

Кульминацию драмы создал унитаз, который развалился при попытке заменить сиденье, — пришлось устанавливать новый. А вот постер на туалетную тему добавил иронии, он достался Наталье бесплатно на принт-маркете.

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