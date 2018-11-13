|
Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск, или Экономия в деле. В декабре в Беларуси выпустят специальную брендированную карту туриста, приученную ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальный формат программы объединит более тысячи объектов, магазинов, пунктов проката и гостиниц по всей стране. Речь идет о бесплатном посещении или обслуживании со скидками. Кроме денег, турист сэкономит время, избегая очереди. К тому же, это обобщенный информационный источник о наиболее ярких достопримечательностях страны.
Приобрести продукт можно будет вместе с билетами на спортивные соревнования, а также онлайн.
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Карту можно физически не получать. Можно просто оплатить через интернет, ввести в свой телефон QR-код и через считывание этого кода посещать те или иные объекты.
Такой формат привлечения туристов – далеко не новый. В Беларуси проект запустили без малого год назад. И уже Картой гостя воспользовались более 700 человек. Чаще всего ее покупают туристы из России и Евросоюза. В последнее время информационно-скидочным продуктом заинтересовались путешественники из Китая, Японии и США.
Новости по теме
‡агрузка...
Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм
В Украине количество заболевших корью выросло на треть за неделю
«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком
Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году
Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами
Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов
Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров
Иголки в грушах обнаружили в Австралии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск, или Экономия в деле. В декабре в Беларуси выпустят специальную брендированную карту туриста, приученную ко II...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)