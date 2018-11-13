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Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

14.11.2018 15:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск, или Экономия в деле. В декабре в Беларуси выпустят специальную брендированную карту туриста, приученную ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Специальный формат программы объединит более тысячи объектов, магазинов, пунктов проката и гостиниц по всей стране. Речь идет о бесплатном посещении или обслуживании со скидками. Кроме денег, турист сэкономит время, избегая очереди. К тому же, это обобщенный информационный источник о наиболее ярких достопримечательностях страны.

Приобрести продукт можно будет вместе с билетами на спортивные соревнования, а также онлайн.

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Карта, которую мы планируем выпустить, будет действовать 14 дней. Приобретя ее, человек сможет сразу заказать себе гостиницу и посмотреть те объекты, которые он может посетить.

Карту можно физически не получать. Можно просто оплатить через интернет, ввести в свой телефон QR-код и через считывание этого кода посещать те или иные объекты.

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Такой формат привлечения туристов – далеко не новый. В Беларуси проект запустили без малого год назад. И уже Картой гостя воспользовались более 700 человек. Чаще всего ее покупают туристы из России и Евросоюза. В последнее время информационно-скидочным продуктом заинтересовались путешественники из Китая, Японии и США.

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Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск, или Экономия в деле. В декабре в Беларуси выпустят специальную брендированную карту туриста, приученную ко II...
 
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