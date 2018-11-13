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Он смотрит футбол без шляпы. Сын Михаила Боярского показал редкое фото отца

14.11.2018 15:32 — Разное | СТВ  
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Новости России. Сын Михаила Боярского – Сергей – показал фото отца без шляпы, которая стала визитной карточкой актера.

Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Сергея Боярского.

На фото знаменитый актер смотрит футбол – игру клуба «Зенит», за который уже много лет болеет Боярский.

Он смотрит футбол без шляпы. Сын Михаила Боярского показал редкое фото отца
Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy

Матч актер смотрит через интернет, а Сергей Боярский отмечает, что в центре города с ним часто бывают проблемы. Сын знаменитого актера рассказал, что отец сетует на то, что жителям Санкт-Петербурга не могут показать игру «любимой команды по телевизору».  

Первое фото сына в соцсетях: как Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдохнули в Испании (читать далее). 
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Новости России. Сын Михаила Боярского – Сергей – показал фото отца без шляпы, которая стала визитной карточкой актера. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте...
 
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