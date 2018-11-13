Он смотрит футбол без шляпы. Сын Михаила Боярского показал редкое фото отца

Новости России. Сын Михаила Боярского – Сергей – показал фото отца без шляпы, которая стала визитной карточкой актера.

Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Сергея Боярского.

На фото знаменитый актер смотрит футбол – игру клуба «Зенит», за который уже много лет болеет Боярский.



Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy

Матч актер смотрит через интернет, а Сергей Боярский отмечает, что в центре города с ним часто бывают проблемы. Сын знаменитого актера рассказал, что отец сетует на то, что жителям Санкт-Петербурга не могут показать игру «любимой команды по телевизору».