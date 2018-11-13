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В Украине количество заболевших корью выросло на треть за неделю
Новости Украины. В Украине обострилась ситуация со вспышкой кори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшую неделю количество заболевших выросло на треть. В больницы поступили почти 1700 человек. Большинство из них – дети.
С начала года в стране диагноз «корь» был подтвержден более чем у 38 тысяч жителей. Наибольшее число случаев зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской областях. Такой высокий уровень заболеваемости связывают с отсутствием вакцинации.
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В Украине количество заболевших корью выросло на треть за неделю
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Новости Украины. В Украине обострилась ситуация со вспышкой кори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшую неделю количество заболевших выросло на...
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