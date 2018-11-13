ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

14.11.2018 14:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. В Дом офицеров приходят люди, чтобы высказать соболезнования родным и близким маэстро, с именем которого связана целая эпоха в белорусском музыкальном искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений.

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Игорь Михайлович человек был уникальный, преданный музыке, преданный эстрадному искусству, классическому эстрадному искусству, человек, который воспел творчество наших белорусских классиков, поэтов (Янки Купалы, Кулешова...) в своих произведениях. Человек, чьи произведения знакомы всем на всём пространстве: от Бреста до Камчатки.

Это всенародно любимый автор. Это педагог. Человек, к которому всегда можно было обратиться за советом. Человек, который обладал уникальным чувством юмора, оптимизмом, который учил всех нас.

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Это не просто потеря хорошего человека. Он был душевный, простой, открытый. Это потеря талантища, который показывал всему миру, что такое быть талантливым и оставаться нормальным, скромным человеком, который показывал пример, как надо и творить, и как надо относиться к людям. С огромной любовью и уважением относился ко всем, с кем соприкасался.

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

Траурное молчание в зале, где проходит церемония, хранят солдаты роты почетного караула. Композитор, которого не стало на 81-м году жизни, будет похоронен со всеми государственными почестями.

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

Похоронят композитора на Восточном кладбище в Минске. Среди множества его наград – Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества. Игорь Лученок стал первым белорусом, имя которого увековечили на «Аллее звезд» в Москве.

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком
Новости по теме

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Прощание с Игорем Лученком пройдёт 14 ноября в минском Доме офицеров

Песни, любимые поколениями. Не стало композитора Игоря Лученка

На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

В возрасте 95 лет умер автор комиксов Marvel Стэн Ли

Стала известна дата прощания с умершей после тяжёлой болезни артисткой Юлией Волчковой
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Украине количество заболевших корью выросло на треть за неделю

«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком

Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами

Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров

Иголки в грушах обнаружили в Австралии

В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. В Дом офицеров приходят люди, чтобы высказать соболезнования родным и близким...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Солигорска и Слуцка пытались вывезти в Россию 21 тонну чермета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика