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«С огромной любовью и уважением относился ко всем». Беларусь простилась с Игорем Лученком
Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. В Дом офицеров приходят люди, чтобы высказать соболезнования родным и близким маэстро, с именем которого связана целая эпоха в белорусском музыкальном искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Это всенародно любимый автор. Это педагог. Человек, к которому всегда можно было обратиться за советом. Человек, который обладал уникальным чувством юмора, оптимизмом, который учил всех нас.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Траурное молчание в зале, где проходит церемония, хранят солдаты роты почетного караула. Композитор, которого не стало на 81-м году жизни, будет похоронен со всеми государственными почестями.
Похоронят композитора на Восточном кладбище в Минске. Среди множества его наград – Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества. Игорь Лученок стал первым белорусом, имя которого увековечили на «Аллее звезд» в Москве.
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Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. В Дом офицеров приходят люди, чтобы высказать соболезнования родным и близким...
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