Олег Хусаенов парламенту: «Предлагаю заменить громкие посадки предпринимателей на домашние аресты»

Управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов выступил на парламентских слушаниях по вопросам привлечения инвестиций, по информации TUT.by рассказываем, что предложил бизнесмен.



Олег начал с рассказа о том, что очень не просто убедить инвесторов, что в Беларуси можно деньги вкладывать, зарабатывать и, главное, потом возвращать. Однако, по словам бизнесмена, его фонд обеспечивает 15−20% доходность годовых в валюте. «Ни на облигациях, ни на вкладах столько не заработать». Привлечению инвесторов во второй фонд, сформированный в объеме около 100 миллионов долларов, способствовало то, что ключевым инвестором стал ЕБРР, признал Хусаенов.



Стабильность – наше все



Когда речь зашла о сильных сторонах Беларуси, из-за которых инвесторы к нам потянутся, Олег назвал стабильность. «Ничто не привлекает инвесторов так, как стабильность. При любой погоде можно вырастить сад – но если климат будет меняться очень быстро, больших деревьев вам не вырастить», – сказал бизнесмен.



Спасибо государству за ПВТ



Бизнесмен поблагодарил государство за то, что оно создает точки роста. Есть, к примеру, декрет № 6 о стимулировании малых городов – «Штадлер» воспользовался этим декретом, и фонд также смотрит на эти молодые компании, «рождающиеся» из норм декрета. «Следующая точка роста – ПВТ. Это уникальное явление не только в Беларуси, но и на постсоветском пространстве. ПВТ – это программа «Космос» в Советском Союзе», — заявил Хусаенов, подчеркнув, что так Беларусь попала на карту мира.



Предложение, которое может увеличить количество инвесторов



Следующая точка роста — «Великий камень», который на слушаниях упоминали практически все спикеры. Олег Хусаенов призвал целенаправленно продвигать бренд республики, развивать туризм, что важно для внешних инвесторов. «Для внутренних инвесторов предлагаю заменить громкие посадки предпринимателей на домашние аресты, новые технологии – браслеты, с помощью которых можно отслеживать, где человек. Уверяю, если речь о налоговом споре, предприниматели сами заинтересованы конфликт погасить. Я как инвестор вкладывал в компании, где были налоговые споры в Швейцарии и Германии – они длились годами, но никто владельцев, беларусов и украинцев, не арестовывал. Все договаривались», – подытожил Олег Хусаенов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олег Хусаенов парламенту: «Предлагаю заменить громкие посадки предпринимателей на домашние аресты» Управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов выступил на парламентских слушаниях по вопросам привлечения инвестиций, по информации TUT.by рассказываем,...