Ольга Назарова – о критике атлетов, новичках в команде и новой должности

Важны достойное выступление на международных стартах и попадание на подиум, а не борьба между собой на внутреннем уровне. ©

В начале декабря в словенской Поклюке стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. В межсезонье в белорусской команде произошли серьезные изменения.

Лидеры завершили спортивную карьеру, а кандидатами в сборную стали сразу несколько российских легионеров, что вызвало немало обсуждений со стороны как представителей спортивной журналистики, так и обычных болельщиков. О критике биатлонистов в СМИ и соцсетях, новичках в команде, а также о своей новой должности в Международном союзе биатлонистов «АиФ» рассказала неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по биатлону Ольга НАЗАРОВА.

О КРИТИКЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ

– На форумах в Интернете, в соцсетях и даже в печатных СМИ встречаются достаточно нелестные отзывы о выступлениях спортсменов или о приглашенных из-за рубежа атлетах. «Красной нитью» проходит мнение, что лучше пусть свои спортсменки занимают 80-е места на Кубке мира, чем приглашенные. Согласны ли вы с таким суждением?

– В грядущем сезоне никого не будут устраивать 80-е места, и в первую очередь болельщиков, привыкших к победам белорусов. Сегодня идет процесс формирования мужской и женской национальных команд с прицелом на четырехлетний олимпийский цикл. Тренерским штабом выстраивается, на мой взгляд, перспективная система подготовки и подбора кадров, чтобы удержать белорусский биатлон на высоком уровне развития и популярности. Ставка сделана на молодых перспективных спортсменов, и с учетом кадрового дефицита рассматриваются соответствующие кандидатуры.

За последние три года проделан огромный пласт работы по созданию интегрального подхода и поиска новых путей в подготовке резерва национальной команды, есть первые успехи, вселяющие оптимизм. Но нужно понимать, что это достаточно чувствительный, деликатный период, который не приемлет категоричных и хвастливых заявлений о будущих победах.

Особая тема для разговора – комментарии некоторых болельщиков, изобилующие нецензурными, оскорбительными выражениями и «экспертными» заявлениями, которым некоторые электронные СМИ охотно предоставляют площадку для обсуждения. Это недопустимо.

– У болельщиков возникает вопрос, почему на Кубке мира или Кубке IBU не выступают местные спортсменки, а приглашаются биатлонистки из-за рубежа?

– В данном контексте хотела бы прояснить задачи национальной команды. Они просты: достойное выступление на международных стартах и попадание на подиум, а не борьба между собой на внутреннем уровне. У нас созданы прекрасные условия для подготовки спортсменов в Раубичах, и, пройдя череду летних сборов, вполне можно заявить о себе на чемпионате республики и иных ответственных стартах, показав свой потенциал, мотивацию и в итоге попав в национальную команду.

Но если спортсмен не готов показывать высокий результат на международном уровне, то не стоит обижаться. Национальная команда создана не для того, чтобы «стажеры-туристы» ездили за бюджетные средства и получали зарплату.

О РАБОТЕ СМИ

– Хотела бы остановиться на работе некоторых белорусских спортивных СМИ. К сожалению, в них часто прослеживается тенденция порой необоснованной критики в адрес спортсменов, своеобразного раздувания шумихи с целью привлечения внимания к своему изданию.

Хотелось бы высказать пожелание о соблюдении взаимного уважения и баланса интересов в совместной работе, журналистов и федераций по видам спорта. Ведь не нужно забывать о читающей нас аудитории. А это не только болельщики спорта, но и юные спортсмены, стремящиеся быть похожими на своих кумиров, и заинтересованные родители. На этом этапе важно сохранить устойчивую мотивацию юного поколения к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Путь от новичка до спортсмена высокого класса занимает от 5 до 10 лет, в зависимости от вида спорта. И как мы воспитаем это поколение – такие результаты и будем иметь в итоге. Необоснованная критика в СМИ уж точно не добавит детям мотивации и оптимизма.

О НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ

– Вас избрали в технический комитет Международного союза биатлонистов. Белорусский представитель избирался в подобную структуру лишь однажды – им стал Александр Попов. Какие бонусы может принести Беларуси ваше назначение?

– Могу сказать, что таким образом Беларусь вернула себе место в структуре, которая определяет стратегию развития мирового биатлона. Присутствие компетентных белорусских специалистов в международных структурах важно в современном спорте. Беларусь не будет оторвана от современных тенденций и сможет активно участвовать в процессах развития и популяризации мирового биатлона, влиять на принимаемые решения с точки зрения национальных интересов. К тому же теперь наша федерация получает информацию, как говорится, из первых уст.

О ПЕРСПЕКТИВАХ НА СЕЗОН

– Первые гонки Кубка мира пройдут уже 2 декабря. Россыпь наград Дарьи Домрачевой завысила планку ожиданий наших болельщиков, но нужно быть реалистами. Какие результаты белорусских биатлонистов в нынешнем сезоне вы могли бы назвать хорошими?

– Прежде всего отмечу, что каждый специалист должен заниматься своим делом. Федерация отвечает за общее стратегическое развитие нашего вида спорта, чтобы все механизмы работали слаженно в интересах биатлона, тренерский штаб и специалисты – за тактику подготовки к следующим Олимпийским играм и создание системы управления тренировочным процессом с учетом всех нюансов в работе, спортсмены – за воспитание ответственности за свой результат и профессионализм. Возможно, тогда и прогнозировать результаты будет легче.

Не стоит забывать, что грядущий сезон – постолимпийский. Это своеобразная перезагрузка для федерации, тренерского штаба и спортсменов. Часть атлетов тренируются и выступают не на пределе своих возможностей, а восстанавливая силы после сложного сезона.

Приоритетная задача на данный момент – подготовить боеспособную команду к Олимпийским играм-2022 в Пекине с учетом смены поколений, в первую очередь в женской сборной. Возможно, в этом сезоне повышенное внимание стоит уделить эстафетным гонкам. Думаю, что попадание в восьмерку сильнейших у мужчин и женщин в эстафетах можно будет занести командам в актив.

КСТАТИ

В ближайшее время в белорусских «Раубичах» запланирован ряд масштабных международных соревнований по биатлону. В феврале 2019 года наш комплекс примет чемпионат Европы, а также «Гонку легенд», во время которой состоятся проводы из большого спорта прославленных Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. В 2019 году в Беларуси пройдет Чемпионат мира по летнему биатлону, в марте 2020 года – финальный этап Кубка IBU, а в марте 2022 года, впервые в истории Беларуси, – этап Кубка мира.