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Изучение общественного мнения: Улица Весёлковая и проезд Далёкий в Сморгони
14.11.2018 — Разное | Светлы шлях
СПРАВКА
о подведении итогов проведенного изучения общественного мнения о необходимости наименования, переименования некоторых элементов улично-дорожной сети города Сморгони
В соответствии со статьями 16 и 20 Закона Республики Беларусь «О наименованиях географических объектов» в период с 5 октября 2018 года по 5 ноября 2018 года осуществлялось изучение мнения граждан по вопросу необходимости наименования, переименования следующих элементов улично-дорожной сети г. Сморгони:
В ходе изучения общественного мнения предложений либо замечаний от граждан не поступало.
Считать процедуру изучения общественного мнения выполненной, ходатайствовать перед Сморгонским районным Советом депутатов о принятии решения о наименовании, переименовании элементов улично-дорожной сети города Сморгони.
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СПРАВКА о подведении итогов проведенного изучения общественного мнения о необходимости наименования, переименования некоторых элементов улично-дорожной сети...
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