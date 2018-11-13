Изучение общественного мнения: Улица Весёлковая и проезд Далёкий в Сморгони

СПРАВКА

о подведении итогов проведенного изучения общественного мнения о необходимости наименования, переименования некоторых элементов улично-дорожной сети города Сморгони

В соответствии со статьями 16 и 20 Закона Республики Беларусь «О наименованиях географических объектов» в период с 5 октября 2018 года по 5 ноября 2018 года осуществлялось изучение мнения граждан по вопросу необходимости наименования, переименования следующих элементов улично-дорожной сети г. Сморгони:





Проектируемые улицы Наименование на белорусском языке Наименование на русском языке участок, расположенный от пересечения с ул. Медведской до пересечения с ул. Васильковой вуліца Вясёлкавая улица Весёлковая участок, расположенный от пересечения с ул. Франциска Скорины в северо-западном направлении до границы приусадебного участка жилого дома № 81 по ул. Ленина праезд Далёкі проезд Далёкий

Существующее наименование Наименование на белорусском языке Наименование на русском языке проезд Березовый праезд Бярозавы проезд Берёзовый улица Звездная вуліца Зорная улица Зорная улица Зеленая вуліца Зялёная улица Зелёная улица Приозерная вуліца Прыазёрная улица Приозёрная улица Кореневская вуліца Каранёўская улица Коренёвская проезд Я. Коласа праезд Якуба Коласа проезд Якуба Коласа

В ходе изучения общественного мнения предложений либо замечаний от граждан не поступало.

Считать процедуру изучения общественного мнения выполненной, ходатайствовать перед Сморгонским районным Советом депутатов о принятии решения о наименовании, переименовании элементов улично-дорожной сети города Сморгони.