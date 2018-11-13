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Тело мужчины обнаружили в яме с отходами крахмального завода в Ошмянском районе

14.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Тело мужчины обнаружили в яме для отходов неподалеку от Гольшанского крахмального завода в Ошмянском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Тело мужчины обнаружили в яме с отходами крахмального завода в Ошмянском районе
Фото УГКСЭ по Гродненской области

Тело обнаружили 9 ноября родственники погибшего. Мужчине был 51 год.

Тело мужчины обнаружили в яме с отходами крахмального завода в Ошмянском районе

"Прибывшие на место происшествия следователи, сотрудники милиции и эксперты извлекли тело из ямы. При осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Возле ямы стояла гужевая повозка с лошадью", - рассказал Сергей Шершеневич.

Глубина ямы около 5 м. Сюда систематически сбрасываются отходы крахмального завода. При этом доступ к яме посторонних лиц не ограничен. Этим пользуются жители соседних деревень: они используют мезгу для подкормки скота. Погибший также приехал к яме за мезгой. Рядом было обнаружено его ведро, а дома - тара с остатками этих отходов.

Тело мужчины обнаружили в яме с отходами крахмального завода в Ошмянском районе

Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области выяснили, что мужчина задохнулся, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Рассматривая версия гибели - несчастный случай. Проверка продолжается.

БЕЛТА

 
 
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Тело мужчины обнаружили в яме для отходов неподалеку от Гольшанского крахмального завода в Ошмянском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель...
 
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