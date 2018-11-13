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Кинотеатр в "Арена-Сити" закрыт. Что делать с купленными билетами?
В понедельник в столичном торговом центре «Арена-Сити»
Как нам сообщили в сети кинотеатров Silver Screen, работа кинотеатра приостановлена до 19 ноября включительно.
Как можно вернуть и обменять купленные билеты:
1. если вы купили билеты на эти даты (с вечера 12 ноября до 19 ноября включительно) онлайн, вы можете оформить возврат средств на карту, позвонив по этому номеру: +375 29 120−40−09.
2. Если вы приобретали билеты на эти даты в кассе, вы сможете вернуть их после официального открытия кинотеатра на месте.
3. Если вы все же хотели бы попасть в кинотеатры Silver Screen на желаемую дату, то для вашего удобства, кинотеатр предлагает поменять билеты, купленные в ТРЦ «Арена-Сити», на любые сеансы в другие кинотеатры сети. Для решения этого вопроса Silver Screen просит писать личные сообщения официальным аккаунтам сети в
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