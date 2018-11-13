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Убытки белорусской нефтепереработки за 9 месяцев выросли в 215 раз!

14.11.2018 15:28 — Разное | Партизан  
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Реальный сектор экономики закрыл третий квартал с удручающими показателями. Прибыли прибыльных предприятий сократились, а убытки убыточных увеличились.

По официальным данным, в январе—сентябре крупные и средние предприятия реального сектора заработали 4 390 млн BYN чистой прибыли. Падение прибыли к 2017 году составило 31,9%. С поправкой на инфляционные процессы чистая прибыль организаций Беларуси обвалилась на 39,4%. 

Общий финансовый результат складывается из прибыли прибыльных предприятий и убытков убыточных. Первые за 9 месяцев получили 7 698 млн BYN прибыли, вторые — 3 309 млн BYN убытков. 

Динамика финансовых результатов прибыльных и убыточных организаций была противоположной. Доходы прибыльных сократились на 4,3%, а потери убыточных возросли в 2,1 раза. 

К таким печальным результатам реальный сектор привели два фактора — высокая закредитованность валютными займами и девальвация белорусского рубля. Курсовые разницы от переоценки обязательств и платежи по кредитам зачастую перекрывают всю прибыль от реализации продукции. 

Типичные примеры — Белшина, Белорусский металлургический завод, Белорусская железная дорога, Гомсельмаш. 

Из-за названных обстоятельств в январе—сентябре предприятия реального сектора недосчитались 2,1 млрд BYN чистой прибыли по сравнению с 2017 годом. 

Самый большой негативный вклад внесла обрабатывающая промышленность. Организации этого вида деятельности недополучили 1,5 млрд BYN чистой прибыли. 

Внутри промышленности крупнейшие потери понесли пищевая отрасль (минус 294 млн BYN к 2017 году), нефтепереработка (-424 млн BYN), Белшина и цементные заводы (-227 млн BYN) и производство транспортных средств (-124 млн BYN). 

Пищевая промышленность до сих пор находится под прессом запретов российских санитарно-ветеринарных служб. Это хорошо видно по экспорту из Беларуси в Россию. 

Нефтепереработка терпит убытки от продажи бензина и дизтоплива по заниженным госценам в Беларуси и страдает от огромных курсовых разниц. 

Потери убыточных предприятий отрасли за 9 месяцев составили 209 млн BYN и выросли к 2017 году в 215 раз! 


Основным источником убытков является новополоцкий Нафтан. Убытки Белшины и цементных заводов — последствия модернизации. Если раньше зарубежные инвесторы сами просили продать им Красносельскстройматериалы, то теперь воротят нос от контрольного пакета акций волковысского завода. 

Большие проблемы в разрезе производства транспортных средств скорее всего испытывает завод Geely в Борисовском районе. Предприятию еще далеко от выхода на проектную мощность, а по кредитам нужно платить здесь и сейчас.

 
 
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Реальный сектор экономики закрыл третий квартал с удручающими показателями. Прибыли прибыльных предприятий сократились, а убытки убыточных увеличились.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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