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В Иране повесили "монетного султана"
В конце лета в этой ближневосточной стране создали специальные "антикоррупционные" суды для приговоров по финансовым преступлениям
В Иране за коррупционные преступления в сфере экономики казнили двух человек. Об этом пишет агентство Reuters.
Одним из казненных был 58-летний Вахид Мазлумин, известный в тамошних СМИ как "монетный султан": его осудили за манипуляции на валютном рынке. Мужчину задержали якобы с двумя тоннами золотых монет.
Второй человек, Мухаммад Газеми, работал в коррупционной сети Мазлумина и занимался продажей этих монет.
В Иране "распространение коррупции" является нарушением, которое карается смертной казнью, как правило, повешением.
В конце лета 2018 года в стране создали спецсуды для вынесения вердиктов по финансовым преступлениям. За прошедшее время по меньшей мере семь человек получили смертные приговоры.
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В конце лета в этой ближневосточной стране создали специальные "антикоррупционные" суды для приговоров по финансовым преступлениям
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