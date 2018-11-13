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В Иране повесили "монетного султана"

14.11.2018 15:08 — Разное | Партизан  
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В конце лета в этой ближневосточной стране создали специальные "антикоррупционные" суды для приговоров по финансовым преступлениям



В Иране за коррупционные преступления в сфере экономики казнили двух человек. Об этом пишет агентство Reuters.

Одним из казненных был 58-летний Вахид Мазлумин, известный в тамошних СМИ как "монетный султан": его осудили за манипуляции на валютном рынке. Мужчину задержали якобы с двумя тоннами золотых монет.

Второй человек, Мухаммад Газеми, работал в коррупционной сети Мазлумина и занимался продажей этих монет.

В Иране "распространение коррупции" является нарушением, которое карается смертной казнью, как правило, повешением.

В конце лета 2018 года в стране создали спецсуды для вынесения вердиктов по финансовым преступлениям. За прошедшее время по меньшей мере семь человек получили смертные приговоры.

 
 
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В конце лета в этой ближневосточной стране создали специальные "антикоррупционные" суды для приговоров по финансовым преступлениям
 
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