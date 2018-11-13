







В Иране за коррупционные преступления в сфере экономики казнили двух человек. Об этом пишет агентство Reuters.





Одним из казненных был 58-летний Вахид Мазлумин, известный в тамошних СМИ как "монетный султан": его осудили за манипуляции на валютном рынке. Мужчину задержали якобы с двумя тоннами золотых монет.





Второй человек, Мухаммад Газеми, работал в коррупционной сети Мазлумина и занимался продажей этих монет.





В Иране "распространение коррупции" является нарушением, которое карается смертной казнью, как правило, повешением.





В конце лета 2018 года в стране создали спецсуды для вынесения вердиктов по финансовым преступлениям. За прошедшее время по меньшей мере семь человек получили смертные приговоры.