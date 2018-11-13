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Российский рубль рухнул на фоне обвала цен на нефть

14.11.2018 15:05 — Разное | Партизан  
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Доллар и евро завершили торги вблизи месячного максимума.

Торги 14 ноября на валютной бирже в Минске завершились ослаблением белорусского рубля к корзине валют всего на 0,04%. Падение российского рубля было компенсировано ростом доллара и евро. 

Курс доллара вырос на 0,0023 рубля до 2,1472 BYN/USD. Рост доллара продолжается уже пятый раз подряд. Это позволило ему подорожать на 0,0261 рубля до максимума за последние 36 дней.

Курс евро подскочил на 0,0148 рубля до 2,4250 BYN/EUR. Европейская валюта дешевела три дня подряд, а сегодня всего за один день отыграла все потери и оказалась на уровне, выше которого не поднималась уже 27 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0070 рубля до 3,1620 BYN/100 RUB. Российский рубль падает вслед за нефтью уже пятый день подряд. За это время он стал дешевле уже на 0,0537 рубля и оказался на минимуме за 51 день.

Россия

На торгах Московской биржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 0,32 рубля до 67,9975 USD/RUB (максимум за 56 дней), средневзвешенный курс евро подскочил на 0,66 рубля до 76,73 EUR/RUB (максимум за месяц).

Банк России установит официальные курсы на завтра, опираясь на эти значения.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар и евро завершили торги вблизи месячного максимума.
 
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