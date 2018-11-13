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Лас-Вегас из Минска не вышел: в Минске закрылось одно из самых известных казино
«Казино ХО закрыто на реконструкцию. Приглашаем Вас посетить наш филиал в Грузии – крупнейшее казино в Батуми...» Объявление такого содержания появилось на сайте одного из самых известных минских казино.
По сведениям «Белорусского партизана», все произошло внезапно и стремительно. В воскресенье сотрудникам казино объявили, что с понедельника они уже больше не работают. В новость о реконструкции мало кто верит.
Казино XO – это было эксклюзивное заведение VIP-класса, расположенное в самом центре Минска, недалеко от ЦУМа. Оно изначально создавалось как казино московского уровня с авторским дизайном интерьеров и высокими ставками. Популярный журнал XXL даже называл его лучшим казино Минска, однако со временем ХО стал одним из самых популярных минских покерных клубов.
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«Казино ХО закрыто на реконструкцию. Приглашаем Вас посетить наш филиал в Грузии – крупнейшее казино в Батуми...» Объявление такого содержания появилось на сайте...
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