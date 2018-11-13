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На Евроигры из госбюджета потратят более $70 млн. Лучше бы отдали бедным

14.11.2018 14:41 — Разное | Партизан  
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Размер специального фонда "Дирекция ІІ Европейских игр", заложенного в проект республиканского бюджета на 2019 год, составляет 153,4 млн рублей, сообщает в своем Твиттере проект Naszy_hroszy. Это около $71,5 млн по текущему курсу.

В сообщении отмечается, что ранее власти заявляли, что проведение Евроигр обойдется нашей стране примерно в $30-40 млн. Однако, как видим, издержки оказались примерно в 2 раза выше.




 
 
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Размер специального фонда "Дирекция ІІ Европейских игр", заложенного в проект республиканского бюджета на 2019 год, составляет 153,4 млн рублей, сообщает в своем...
 
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