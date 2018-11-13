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В Англии судья забыл монетку и попросил капитанов сыграть в "Камень, ножницы, бумага"
Футбольная ассоциация Англии наказала арбитра Дэвида МакНамару, дисквалифицировав его на три недели.
Рефери забыл в судейской монетку перед матчем женской суперлиги между «Манчестер Сити» и «Редингом».
Он решил не идти за ней и попросил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага», чтобы решить, кто выберет половину поля, а кому достанется мяч.
FA не оценила жест МакНамары. Он вернется к работе 17 декабря.
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Футбольная ассоциация Англии наказала арбитра Дэвида МакНамару, дисквалифицировав его на три недели.
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