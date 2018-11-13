Рефери забыл в судейской монетку перед матчем женской суперлиги между «Манчестер Сити» и «Редингом».





Он решил не идти за ней и попросил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага», чтобы решить, кто выберет половину поля, а кому достанется мяч.









FA не оценила жест МакНамары. Он вернется к работе 17 декабря.