Беларусь и РФ завершают подготовку соглашения о взаимном признании виз - Рапота

Подготовка белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании виз находится на завершающем этапе, заявил госсекретарь Союзного государства Беларуси и РФ Григорий Рапота.

“Министерства иностранных дел (Беларуси и России – ИФ) ведут очень интенсивную работу (по подготовке соглашения - ИФ). В общем, она где-то на завершающем этапе. На это мы будем рассчитывать”, - сказал Г.Рапота журналистам в среду в Минске.

Вместе с тем госсекретарь отметил, что пока рано говорить о том, будет ли соглашение о взаимном признании виз подписано в текущем году. “Сумеют ли к Совету министров (заседание Совета министров Союзного государства состоится 13 декабря в Бресте – ИФ) или к концу года что-то уже предложить в готовом виде, я пока говорить не могу, потому что это процесс ответственный и непростой”, - сказал Г.Рапота.

Как сообщалось, Беларусь и Россия намерены согласовать межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2018-го и подписать его в 2019 году.