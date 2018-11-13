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Алиев доволен экономическим сотрудничеством Азербайджана и Беларуси

14.11.2018 15:42 — Разное | Интерфакс  
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Двусторонние отношения между Баку и Минском непоколебимы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наши отношения непоколебимы. Они имеют прочный фундамент, основаны на дружбе, отношениях взаимного уважения, поддержки, и нацелены на будущее. И я уверен, что мой предстоящий визит в дружественную страну еще больше укрепит их. Повестка дня визита очень обширная. Очень много документов будут подписаны, которые, уверен, будут реализованы так же, как и все наши предыдущие договоренности", - заявил И.Алиев в ходе встречи с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем.

Глава государства отметил, что азербайджано-белорусское отношения охватывают многие сферы, начиная от взаимодействия в политической плоскости, заканчивая сотрудничеством на региональном и международном уровне.

"Хорошие показатели видим в экономической сфере. Рост товарооборота тому хороший пример. Также уже функционируют и торговые представительства Беларуси в Азербайджане, Азербайджана в Беларуси. Промышленная кооперация демонстрирует, думаю, исключительную эффективность. Те проекты, которые мы наметили с Александром Григорьевичем, реализованы. Сегодня это укрепляет промышленный потенциал Азербайджана",- сказал он.

Президент отметил, что страны также полноценные отношения в сфере образования, науки и культуры.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане придают большое значение предстоящему его визиту в Минск.

"Мы видим и знаем, что и в Беларуси придается большое значение предстоящему официальному визиту президента Азербайджана. Буквально недавно А.Лукашенко пригласил посла Азербайджана в Беларуси для того, чтобы также высказать свое мнение и обсудить вопросы, связанные с предстоящим визитом. Сегодня мы с вами встречаемся, и вы как опытный дипломат хорошо знаете, что такая практика редко встречается в отношениях между странами. Это показатель высокого уровня наших отношений, высокого уровня уважения и взаимного доверия",- отметил И.Алиев.

В свою очередь, Г.Ахрамович отметил, что в Минске тщательно готовятся к предстоящему визиту И.Алиева.

"Мы очень готовимся к вашему визиту в Беларусь. Подготовка ведется очень тщательно, на контроле правительств. Я думаю, что те соглашения и проекты, которые уже готовы к подписанию, придадут еще новую динамику нашему сотрудничеству. Беларусь и Азербайджан - открыты к сотрудничеству друг с другом",- сказал посол.

Дипломат отметил, что президенты Азербайджана и Беларуси руководствуются тем, что "наше сотрудничество, как в двустороннем формате, так и в многостороннем формате должно иметь конструктивное начало и не направлено против каких-либо других стран, блоков".

"И Вы, и президент Беларуси в своей политике всегда стремитесь к тому, чтобы в развитии отношений с другими странами твердо соблюдались нормы и основополагающие принципы международного права, чтобы все конфликты разрешались в конструктивном духе, поступательно и мирным путем. И я рад отметить то, что в этом плане есть определенные подвижки",- отметил Г.Ахрамович.

Он подчеркнул, что Беларусь всегда может рассчитывать на поддержку азербайджанских друзей, в том числе и в международных форматах.

"И то же самое мы всегда поддерживаем Азербайджан на различных международных площадках - по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Мы всегда это ощущаем", - сказал он.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Двусторонние отношения между Баку и Минском непоколебимы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
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