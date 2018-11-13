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Пушилин избран главой ДНР – ЦИК

14.11.2018 15:35 — Разное | Интерфакс  
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Денис Пушилин избран главой самопровозглашенной Донецкой народной республики по итогам прошедших 11 ноября выборов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

Возглавляемое Д.Пушилиным движение "Донецкая Республика" получило 74 мандата в парламенте, сказала она на брифинге в среду.

"Денис Пушилин набрал 60,86%, число недействительных бюллетеней составило 1,34%. Таким образом, по результатам прошедших выборов главой признан Пушилин Денис Владимирович",- заявила О.Позднякова.

Также она отметила, что общественное движение "Донецкая Республика" получило 74 мандата, а "Свободный Донбасс" 26 мандатов в Народном совете ДНР.

 
 
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Денис Пушилин избран главой самопровозглашенной Донецкой народной республики по итогам прошедших 11 ноября выборов, сообщила председатель Центральной...
 
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Полымя
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