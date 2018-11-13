Пушилин избран главой ДНР – ЦИК

Денис Пушилин избран главой самопровозглашенной Донецкой народной республики по итогам прошедших 11 ноября выборов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

Возглавляемое Д.Пушилиным движение "Донецкая Республика" получило 74 мандата в парламенте, сказала она на брифинге в среду.

"Денис Пушилин набрал 60,86%, число недействительных бюллетеней составило 1,34%. Таким образом, по результатам прошедших выборов главой признан Пушилин Денис Владимирович",- заявила О.Позднякова.

Также она отметила, что общественное движение "Донецкая Республика" получило 74 мандата, а "Свободный Донбасс" 26 мандатов в Народном совете ДНР.