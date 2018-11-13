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Белорусский "ТК Банк" отключен от системы SWIFT из-за санкций США в отношении Ирана

14.11.2018 15:34 — Разное | Интерфакс  
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ЗАО "Банк торговый капитал" (ТК Банк, дочерний банк иранского Банка Теджерат) с 12 ноября 2018 года деактивировано в сети SWIFT и все контракты банка с компанией SWIFT приостановлены, сказано в сообщении Белорусского межбанковского расчетного центра (БМРЦ).

"По заявлению SWIFT данное решение было принято в интересах сохранения стабильности и целостности остальной глобальной финансовой системы и основывалось на оценке экономической ситуации в результате принятых санкций США в отношении Ирана", - сказано в направленной в адрес банков информации БМРЦ.

По данным БМРЦ, количество белорусских участников SWIFT уменьшилось до 24 банков, включая Национальный банк. Количество членов группы пользователей SWIFT Республики Беларусь составляет 26 банков и организаций.

ЗАО "ТК Банк" действует в Беларуси с сентября 2008 года. Уставный фонд банка составляет Br61,65 млн. Иранский Tejarat Bank владеет 99,89% акций ТК Банка, белорусскому СЗАО "Лада Гарант" принадлежит 0,11% акций.

В апреле 2018 года Нацбанк Беларуси продлил на год приостановление лицензии ЗАО "ТК Банк" в части привлечения денежных средств физических лиц во вклады (депозиты). По размеру активов ЗАО "ТК Банк" занимает 17-e место в банковском секторе Беларуси (доля активов банка в банковском секторе составляет 0,3%). При этом "ТК Банк" включен Нацбанком в перечень системно значимых банков (вторая группа значимости, состоит из 6 банков).

 
 
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ЗАО "Банк торговый капитал" (ТК Банк, дочерний банк иранского Банка Теджерат) с 12 ноября 2018 года деактивировано в сети SWIFT и все контракты банка с компанией SWIFT...
 
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