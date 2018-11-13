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Предприятия в октябре резко сократили срочные вклады в нацвалюте и нарастили валютные депозиты

14.11.2018 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские предприятия в октябре 2018 года под влиянием ослабления белорусского рубля резко сократили срочные депозиты в нацвалюте, увеличив при этом вклады в инвалюте, свидетельствуют данные статотчетности Нацбанка.

По данным НББ, срочные депозиты в белорусских рублях на 1 ноября составили Br6,84 млрд, увеличившись с начала года на 7,2%. В октябре вклады в нацвалюте упали на 5,3% после роста на 1,9% в сентябре. На долю физлиц приходится Br3,9 млрд (рост на 16,6% за 10 месяцев, в том числе на 0,4% в октябре), предприятий – Br2,95 млрд (снижение за 10 месяцев на 3,1%, в октябре снижение на 11,9%).

Резкое сокращение срочных депозитов предприятий и текущих счетов населения в нацвалюте привело к уменьшению широкой денежной массы в целом. При этом объем денежной массы поддержал начавшийся в сентябре под влиянием ослабления белорусского рубля рост депозитов и счетов в инвалюте.

Объем депозитов в иностранной валюте за 10 месяцев уменьшился на 4,8% - до $11,15 млрд на начало ноября (в октябре рост на 1,2%). В том числе срочные депозиты в иностранной валюте на 1 ноября сложились в сумме $8,13 млрд, сократившись с начала года на 10,9% (в октябре рост на 0,2%). В структуре срочных валютных депозитов средства населения составили $6,1 млрд (снижение на 8,7% за 10 месяцев, в том числе на 0,4% в октябре), депозиты предприятий - $2,02 млрд (снижение на 16,8% за 10 месяцев, в октябре рост на 2,3%).

Средства на текущих счетах в инвалюте с начала года выросли на 16,4%, в том числе на 4,1% за октябрь, и составили на 1 ноября $3,03 млрд. В том числе остатки на валютных счетах предприятий составили $2,04 млрд (рост за 10 месяцев на 7,4%, в том числе на 5,4% в октябре), физлиц - $0,98 млрд (рост за 10 месяцев на 41%, в октябре рост на 1%).

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*, объединяет агрегат М1, другие рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) за январь-октябрь выросла на 5,3% (в октябре снижение на 5%) - до Br14,82 млрд на 1 ноября.

В целом широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 ноября 2018 года составила Br40,82 млрд, увеличившись с начала года на 2,4%. В октябре ШДМ снизилась на 1% после роста на 2,3% в сентябре и на 3,2% в августе.

Валютная составляющая ШДМ (депозиты и ценные бумаги в инвалюте, вклады в драгметаллах) на 1 ноября выросла до 63,7% с 62,2% на 1 октября и 64,7% на 1 января 2018 года.

В 2017 году широкая денежная масса в Беларуси выросла на 17,4% до Br39,85 млрд на 1 января 2018 года.

 
 
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Белорусские предприятия в октябре 2018 года под влиянием ослабления белорусского рубля резко сократили срочные депозиты в нацвалюте, увеличив при этом вклады в...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
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