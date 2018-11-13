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Сотрудничество Азербайджана и Беларуси вызывает в Армении "приступы психоза" – Алиев

14.11.2018 15:09 — Разное | Интерфакс  
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Военно-техническое сотрудничество Баку и Минска вызывает в Ереване "приступы психоза", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Немаловажным фактором является сотрудничество в военно-технической сфере. Мы приобретаем военную технику у Беларуси и очень довольны качеством и показателями. Беларусь в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере",- заявил И.Алиев в ходе встречи с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем.

"В Армении это вызывает приступы психоза, что крайне удивительно. Потому что Азербайджан закупает оружие не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия",- добавил президент.

Он подчеркнул, что Азербайджан также в большом объеме приобретает военную технику в Турции, Израиле, Пакистане, европейских странах, "поэтому удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси".

"Я считаю это проявлением комплекса неполноценности. В Армении в отношении Беларуси причины достаточно просты. И Беларусь, и Армения обрели независимость в одно и то же время. Сегодня Армения является одной из беднейших стран мира и находится на дне",- подчеркнул президент.

Беларусь же, как отметил И.Алиев, несмотря на наложенные в свое время санкции, успешно развивалась и развивается сегодня. "Это результат мудрой политики президента А.Лукашенко. Беларусь стала мощным государством с развитой промышленностью, сельским хозяйством, высоким уровнем социальной защищенности. Поэтому, нам кажется, что необоснованные претензии, которые высказываются со стороны Армении, имеют в природе своей вот этот фактор (неполноценности - ИФ)",- подчеркнул глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Военно-техническое сотрудничество Баку и Минска вызывает в Ереване "приступы психоза", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
 
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