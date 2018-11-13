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Airbus прогнозирует удвоение самолетного парка в РФ и СНГ в ближайшие 20 лет

14.11.2018 14:42 — Разное | Интерфакс  
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Европейский авиаконцерн Airbus прогнозирует, что в 2018-2037 гг. авиакомпаниям России и СНГ потребуется около 1220 новых пассажирских самолетов вместимостью свыше 100 кресел.

Прогноз развития авиарынка в регионе на форуме "Крылья будущего" в среду представил глава Airbus в России Жюльен Франьятт, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно его презентации, сейчас общий парк РФ и СНГ состоит из 857 самолетов, к 2037 году он практически удвоится, достигнув более 1700 машин.

При этом спрос на узкофюзеляжные пассажирских самолеты прогнозируется на уровне 998 единиц, рассказал Ж.Франьятт. Потребность в лайнерах средней размерности, к которым можно отнести менее вместительные широкофюзеляжные суда, а также дальнемагистральные узкофюзеляжные, оценивается Airbus в 140 единиц. В сегменте более вместительных широкофюзеляжных машин спрос на ближайшие 20 лет составит 39 единиц, самолетов сверхбольшой размерности - 44 единиц.

Среднегодовой рост пассажирских авиаперевозок в регионе составит 4,1%, полагают в Airbus, Россия при этом останется главным драйвером этого роста: мобильность населения в стране увеличится более чем в два раза к 2037 году. Наибольший рост будет отмечаться на направлениях в страны Латинской Америки (+5,9%), Азиатско-Тихоокеанского региона (+5,4%) и Ближнего Востока (+5,1).

В настоящее время в России и СНГ эксплуатируется около 400 самолетов Airbus, свыше 330 из них летает в парке российских авиакомпаний.

 
 
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Европейский авиаконцерн Airbus прогнозирует, что в 2018-2037 гг. авиакомпаниям России и СНГ потребуется около 1220 новых пассажирских самолетов вместимостью свыше 100...
 
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