Учительница ударила второклассника головой о парту в томской школе

Полиция возбудила уголовное дело после проверки заявления жительницы города Асино о применении физической силы к ее ребенку в школе, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области в среду.

Дело будет расследоваться по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

На сайте ведомства размещен видеоролик, на котором учительница несколько раз пытается ударить сидящего ученика головой о парту.

По данным ряда СМИ, инцидент, произошедший на уроке во втором классе, был снят камерой видеонаблюдения. Педагога, стаж которой более 40 лет, уволили.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием управления образования Асиновского района и представителей администрации школы.