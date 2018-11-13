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Учительница ударила второклассника головой о парту в томской школе

14.11.2018 14:36 — Разное | Интерфакс  
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Полиция возбудила уголовное дело после проверки заявления жительницы города Асино о применении физической силы к ее ребенку в школе, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области в среду.

Дело будет расследоваться по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

На сайте ведомства размещен видеоролик, на котором учительница несколько раз пытается ударить сидящего ученика головой о парту.

По данным ряда СМИ, инцидент, произошедший на уроке во втором классе, был снят камерой видеонаблюдения. Педагога, стаж которой более 40 лет, уволили.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием управления образования Асиновского района и представителей администрации школы.

 
 
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Полиция возбудила уголовное дело после проверки заявления жительницы города Асино о применении физической силы к ее ребенку в школе, сообщает пресс-служба...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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