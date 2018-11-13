ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять женщин погибли под Калинковичами в страшной дорожной аварии

14.11.2018 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Пять женщин погибли под Калинковичами в страшной дорожной аварии
УВД Гомельского облисполкома

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 14 ноября. На 176-м километре трассы М-10 «граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин» водитель микроавтобуса «Фольксваген Т4» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с молоковозом МАЗ.

Пять женщин погибли под Калинковичами в страшной дорожной аварии В Вороновском районе школьный автобус врезался в погрузчик, пострадали дети

В результате аварии на месте погибли пять пассажирок «Фольксваген Т4», передают представители УВД Гомельского облисполкома. Водитель микроавтобуса чудом остался жив, сейчас он в реанимации. Водитель молоковоза серьезно не пострадал.

По информации ГАИ, на колесах микроавтобуса установлена летняя резина, на МАЗе – всесезонные шины. По всей вероятности, водитель «Фольксваген Т4» не сумел справиться со сложными погодными условиями. Накануне в регионе прошел снег.

Представители Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов проявить повышенное внимание на дороге и учитывать ухудшающиеся погодные условия. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог в ближайшие дни возможна гололедица.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Микроавтобус с пассажирами столкнулся с молоковозом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой под Сморгонью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика