Пять женщин погибли под Калинковичами в страшной дорожной аварии

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 14 ноября. На 176-м километре трассы М-10 «граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин» водитель микроавтобуса «Фольксваген Т4» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с молоковозом МАЗ.

В результате аварии на месте погибли пять пассажирок «Фольксваген Т4», передают представители УВД Гомельского облисполкома. Водитель микроавтобуса чудом остался жив, сейчас он в реанимации. Водитель молоковоза серьезно не пострадал.

По информации ГАИ, на колесах микроавтобуса установлена летняя резина, на МАЗе – всесезонные шины. По всей вероятности, водитель «Фольксваген Т4» не сумел справиться со сложными погодными условиями. Накануне в регионе прошел снег.

Представители Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов проявить повышенное внимание на дороге и учитывать ухудшающиеся погодные условия. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог в ближайшие дни возможна гололедица.