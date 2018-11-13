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Горан Брегович выступит в Минске с новой программой 11 декабря

14.11.2018 15:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Горан Брегович выступит в Минске с новой программой 11 декабря
Фото из открытых источников

Горан Брегович и его Wedding & Funeral Orchestra возвращаются в Минск с премьерой! Музыкант представит свой новый проект «Три письма из Сараево» - концерт для скрипки в сопровождении Государственного Академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением маэстро Аркадия Берина.

Проект «Три письма из Сараево» демонстрирует мощные символы боснийской столицы, подчеркивает мирное сосуществование трех религий (христианской, мусульманской и еврейской) и ужасающую реальность югославских войн. Оригинальные партии для трех соло-скрипок и экспрессивная музыкальная композиция символизируют великолепное слияние культур, так присущее Сараево, и проклятие, которое бьет по городу вот уже с 1914 года.

Начав работать над проектом, Брегович отталкивался от образа своей Родины: «Сараево – это не просто название города, это метафора того, как хорошие соседи могут долгое время спокойно вместе жить, а потом в какой-то момент начать стрелять друг в друга». Чтобы воплотить данную метафору в музыке, Брегович использует скрипку.

В «Трех письмах» соло намеренно исполняются в трех довольно разных манерах: классической, как играют христиане, восточной, как играют мусульмане на Востоке, и в стиле «клезмер», как играют евреи.

«В моем проекте я пытаюсь переключиться от истории к чувствам, от чувств к радости, от печали к танцам. Я пригласил и объединил представителей разных культур. Каждый из них вложил часть своей души в эту запись. Когда талантливые люди объединяются в одном проекте, действительно, происходит чудо».

Проект «Три письма из Сараево», на первый взгляд, посвященный истории боснийской столицы, на самом деле рассказывает нам о нас самих, наших особенностях и противоречиях: «У Бога в процессе сотворения мира не было намерений научить нас, как жить вместе. Это то, чему мы должны научиться сами», - говорит Брегович.

Международный успех к зажигательному и неподражаемому Горану Бреговичу пришел благодаря фильмам с его музыкой, которую он пишет с конца 1970-х. Его композиции, которые Брегович неизменно исполняет со своим Wedding & Funeral Orchestra, насыщены элементами балканской и цыганской традиционной музыки, а также духовыми инструментами в сочетании с басами и битами.

Имя Горана Бреговича известно во всех концах света. Под заводные ритмы балканского фольклора с примесью рока и симфонических элементов невозможно усидеть на месте. Ни один концерт исполнителя не обходится без незабвенных и всеми любимых хитов Bella Ciao, Gas Gas Gas, In the Death Car и многих других, под которые буквально пляшет весь зал.   

 
Теги: Минск
 
 
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11 декабря во Дворце Республики Горан Брегович представит свой новый проект «Три письма из Сараево».
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
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Полымя
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