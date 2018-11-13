ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой под Сморгонью

14.11.2018 15:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой под Сморгонью
Фото УГКСЭ по Гродненской области

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Сморгонским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК).

Авария произошла ранним утром 14 ноября неподалеку от деревни Солы. 56-летний водитель маршрутного такси "Фольксваген", следующего из Сморгони в Гродно, не справился с управлением. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате двое пассажиров, жители Сморгони и Сморгонского района 39 и 60 лет, с телесными повреждениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водителю и еще трем пассажирам оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась", - рассказал Сергей Шершеневич.

Подозреваемым признан водитель микроавтобуса. Известно, что в момент аварии он был трезв. Собираются материалы, характеризующие его личность. Мера пресечения не применялась.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место дорожно-транспортного происшествия. Назначены судебно-медицинские, автотехническая и другие экспертизы. Планируется проведение следственного эксперимента.

В целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего следователи просят оказать помощь граждан, прежде всего водителей транспортных средств, следовавших 14 ноября по автодороге Сморгонь-Островец-Ошмяны-Гродно в обоих направлениях и видевших момент ДТП. Это можно сделать, позвонив по телефонам: 8 (01592) 3-17-42, (8015) 72-40-40 или 102.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом БЕЛТА сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Счастью нет предела: как жители города встретили первый снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика