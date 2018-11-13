Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой под Сморгонью

Фото УГКСЭ по Гродненской области

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Сморгонским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК).

Авария произошла ранним утром 14 ноября неподалеку от деревни Солы. 56-летний водитель маршрутного такси "Фольксваген", следующего из Сморгони в Гродно, не справился с управлением. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате двое пассажиров, жители Сморгони и Сморгонского района 39 и 60 лет, с телесными повреждениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водителю и еще трем пассажирам оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась", - рассказал Сергей Шершеневич.

Подозреваемым признан водитель микроавтобуса. Известно, что в момент аварии он был трезв. Собираются материалы, характеризующие его личность. Мера пресечения не применялась.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место дорожно-транспортного происшествия. Назначены судебно-медицинские, автотехническая и другие экспертизы. Планируется проведение следственного эксперимента.

В целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего следователи просят оказать помощь граждан, прежде всего водителей транспортных средств, следовавших 14 ноября по автодороге Сморгонь-Островец-Ошмяны-Гродно в обоих направлениях и видевших момент ДТП. Это можно сделать, позвонив по телефонам: 8 (01592) 3-17-42, (8015) 72-40-40 или 102.-0-