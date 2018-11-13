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Вернуть великанов: в Беларуси спасают популяцию зубров

14.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Спасают популяцию зубров в Беларуси. Некоторые виды крупнейшего зверя Евразии на грани исчезновения. Сейчас в стране насчитывается почти две тысячи животных. Им улучшают условия обитания. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова увидела, как живут животные. 

На смотровой площадке сейчас едва ли встретишь лесных обитателей работает техника: убирают кустарники, подготавливают землю. Это будущий луг. Позже его засеют травой. 

Так в Налибокском заказнике пытаются улучшить условия обитания последнего дикого быка Европы. Зубра привезли сюда почти 25 лет назад. А сейчас популяция переживает не лучшие времена – она попросту состарилась. 

«В первые годы, как показывают данные, были хорошие приросты, была хорошая рождаемость. Много телят появлялось. Сейчас данный показатель приближается к нулю», – рассказал заведующий лабораторией Национальной академии наук Беларуси Василий Шакун. 

В Беларуси 10 микропопуляций зубра. Для того, чтобы сохранить редкий вид в центральной части страны, мало изменить кормовую базу.  

Налибокских великанов генетически улучшат. Обмен особями (в гости к белорусским привезут польских) и оздоровление на молекулярном уровне – часть экологического проекта. Суть – сохранить в естественном виде места обитания животных и птиц, которым грозит исчезновение. 

«Это поймы рек, которые ранее использовались для заготовки травяной биомассы для хозяйственных нужд. Последние лет 10-15 эта проблема носит всеобъемлющий характер. Они закустариваются, зарастают. Это приводит к снижению активности рыбных ресурсов», – сказал руководитель экологического проекта Алексей Артюшевский.  

Налибокский заказник один из самых диких лесов Беларуси. Но за год его посещают тысячи туристов. Что привлекает? Фотоохота на редкого глухаря. Подвид Майера, он практически исчез в соседних странах. А еще единственная экотропа для людей с инвалидностью. 

«Популярным является автосафари по пуще в зимний период времени. Фотоохотники могут наблюдать за день экскурсии обзорной по пуще около сотни животных различных видов. Очень популярными являются сплавы на байдарках по таким рекам, как Ислочь, Западная Березина», – заявил директор заказника Василий Гурков.  

Теперь туристам можно наблюдать и за зубрами. Для этого построили три подкормочно-смотровых площадки. Даже при постоянной заботе человека этот зверь остается диким. Поэтому увидеть его в естественной среде обитания могут только счастливчики. 



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Некоторые виды крупнейшего зверя Евразии в настоящее время на грани исчезновения.
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
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Свислочская газета
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