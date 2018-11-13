ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Должникам в Беларуси будут приходить специальные SMS-оповещения

14.11.2018 16:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Должникам в Беларуси будут приходить специальные SMS-оповещения
Фото из открытых источников

Как стало известно, Министерство юстиции намерено ужесточить борьбу с неплательщиками долгов. В частности, управление принудительного исполнения собирается присылать SMS-сообщения должникам, где будет информировать о возбуждении в отношении них исполнительного производства.

Должникам в Беларуси будут приходить специальные SMS-оповещения Можно ли вернуть кредит досрочно?

Это значит, что если гражданин имеет задолженности по неуплате алиментов, кредитов, вовремя не заплатил штраф за превышение скорости, безбилетный проезд в общественном транспорте или распитие спиртных напитков в неположенном месте, то ему на мобильный телефон может прийти соответствующее уведомление в виде SMS, пишет TUT.by.

Подчеркивается, что сообщение будут присылать после того, когда будет возбуждено исполнительное производство в отделе принудительного исполнения. О том, как будет выглядеть рассылка, пока неизвестно.

В пресс-службе Министерства юстиции пояснили, что в данный момент проходят договоренности с мобильными операторами. Однако в рамках закона подобную рассылку можно сделать уже сейчас.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас идут соответствующие консультации с мобильными операторами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трое жителей Брестского района подстрелили зубра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика