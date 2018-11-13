Должникам в Беларуси будут приходить специальные SMS-оповещения

Как стало известно, Министерство юстиции намерено ужесточить борьбу с неплательщиками долгов. В частности, управление принудительного исполнения собирается присылать SMS-сообщения должникам, где будет информировать о возбуждении в отношении них исполнительного производства.

Это значит, что если гражданин имеет задолженности по неуплате алиментов, кредитов, вовремя не заплатил штраф за превышение скорости, безбилетный проезд в общественном транспорте или распитие спиртных напитков в неположенном месте, то ему на мобильный телефон может прийти соответствующее уведомление в виде SMS, пишет TUT.by .

Подчеркивается, что сообщение будут присылать после того, когда будет возбуждено исполнительное производство в отделе принудительного исполнения. О том, как будет выглядеть рассылка, пока неизвестно.

В пресс-службе Министерства юстиции пояснили, что в данный момент проходят договоренности с мобильными операторами. Однако в рамках закона подобную рассылку можно сделать уже сейчас.