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Трое жителей Брестского района подстрелили зубра
14.11.2018 16:09 — Разное | Аргументы и факты
13 ноября 44-х, 53-х и 55-летний жители Брестского района охотились в лесном массиве вблизи деревни Ивахновичи.
Мужчины незаконно подстрелили зубра. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства незаконной охоты в особо крупном размере, пишет
У подозреваемых изъято охотничье оружие и боеприпасы к нему.
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении фигурантов возбудил уголовное дело.
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Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении фигурантов возбудил уголовное дело.
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