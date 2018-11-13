Команда Вороновского района электрических сетей вошла в пятерку лучших на областном смотре-конкурсе добровольных дружин, задействованных в охране общественного порядка





В Гродно на прошлой неделе двадцать команд соревновались за право стать лучшей добровольной дружиной. Вороновщину на смотре-конкурсе уже не первый раз представляли работники района электрических сетей. Пятерка РЭСа — Юрий Барбарович, Аркадий Мантуров, Александр Ищилович, Евгений Потько и Александр Козловский — достойно справилась с заданиями.

Строевой смотр открыл соревнование. Жюри проверило команды на «боевую» готовность: имеются ли в наличии удостоверения, нарукавные повязки, нагрудные знаки и специальная форма. Вороновские дружинники оказались не только готовыми к состязанию, но и продемонстрировали неплохие знания нормативных и правовых актов. При этом не только отвечали на вопросы, но и решали практические задачи. Справились они с оказанием первой медицинской помощи «пострадавшим» при ожогах, ушибах, порезах, обмороках, правильно сделали и искусственную вентиляцию легких. По результатам смотра-конкурса наши энергетики заняли общекомандное четвертое место. В личном первенстве третьим стал Аркадий Мантуров (на снимке).

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.