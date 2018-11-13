Лучшие специалисты республики расскажут о лечении диабета

Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемирный день диабета. В этом году Международной федерацией диабета предложена тема "Семья и диабет".

В субботу, 17 ноября, в Республиканском дворце культуры профсоюзов по проспекту Независимости, 25 в Минске пройдёт медико-просветительное мероприятие "Всемирный день диабета 2018: семья и диабет" для пациентов с сахарным диабетом и их родственников.

Открытое для всех желающих мероприятие начнётся в 9:00 с проведения информационной выставки, заем ведущие специалисты страны в области диабетологии расскажут о значимости проблемы, ситуации с заболеваемостью в республике, современных методах лечения диабета и его осложнений.

Будут работать отдельные секции по 1-му и 2-му типу диабета, а для детей от 6 и от 12 лет.





Slutsk-Gorod.by