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Лучшие специалисты республики расскажут о лечении диабета

14.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемирный день диабета. В этом году Международной федерацией диабета предложена тема "Семья и диабет".

В субботу, 17 ноября, в Республиканском дворце культуры профсоюзов по проспекту Независимости, 25 в Минске пройдёт медико-просветительное мероприятие "Всемирный день диабета 2018: семья и диабет" для пациентов с сахарным диабетом и их родственников. 

Открытое для всех желающих мероприятие начнётся в 9:00 с проведения информационной выставки, заем ведущие специалисты страны в области диабетологии расскажут о значимости проблемы, ситуации с заболеваемостью в республике, современных методах лечения диабета и его осложнений.

Будут работать отдельные секции по 1-му и 2-му типу диабета, а для детей от 6 и от 12 лет. 


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 17 ноября, в Республиканском дворце культуры профсоюзов по проспекту Независимости, 25 в Минске пройдёт медико-просветительное мероприятие "Всемирный...
 
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