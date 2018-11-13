К поискам студентки оперативно приступили правоохранители и волонтеры. Спустя сутки девушка самостоятельно вернулась домой. В данный момент выясняются причины ее поступка. Ранее она никогда не пропадала.
|
В Минском районе найдена пропавшая 17-летняя студентка
14.11.2018 16:30 — Разное | Аргументы и факты
К поискам студентки оперативно приступили правоохранители и волонтеры. Спустя сутки девушка самостоятельно вернулась домой. В данный момент выясняются причины ее поступка. Ранее она никогда не пропадала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя сутки после исчезновения девушка сама вернулась домой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)