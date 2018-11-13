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В Минском районе найдена пропавшая 17-летняя студентка

14.11.2018 16:30 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минском районе найдена пропавшая 17-летняя студентка
Фото из открытых источников

В Минском районе найдена пропавшая 17-летняя студентка Без вести пропавшие. В Беларуси в розыске числятся около 2,5 тысячи человек
Как стало известно, 17-летняя Софья Карабанова пропала утром 13 ноября. Девушка вышла из дома и отправилась на учебу. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

К поискам студентки оперативно приступили правоохранители и волонтеры. Спустя сутки девушка самостоятельно вернулась домой. В данный момент выясняются причины ее поступка. Ранее она никогда не пропадала.

 
 
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Спустя сутки после исчезновения девушка сама вернулась домой.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Лоевский край
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Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
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