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Ермолович назначен полномочным представителем Беларуси в Совете ЕАБР

14.11.2018 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Ермолович назначен полномочным представителем Беларуси в Совете ЕАБР

Совмин Беларуси назначил полномочным представителем Республики Беларусь в Совете Евразийского банка развития министра финансов Максима Ермоловича, его заместителем – министра экономики Дмитрия Крутого.

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 13 ноября 2018 года №814.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

 
 
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Совмин Беларуси назначил полномочным представителем Республики Беларусь в Совете Евразийского банка развития министра финансов Максима Ермоловича, его...
 
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