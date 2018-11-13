Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт завтра в школах Пинского района

Во исполнение указания УГАИ УВД Брестского облисполкома №13/12715 от 13.11.2018 в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде использования детских удерживающих устройств, привитие навыков неукоснительного соблюдения ПДД несовершеннолетними пассажирами транспортных средств 15 ноября 2018 года во всех учреждениях образования, расположенных на территории Пинского района будет проведен Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Поездка должна быть безопасной!»

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Брестской области продолжает оставаться сложной. Анализ оперативной обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно в осенне-зимний период обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Только за истекший период текущего года, на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия (далее – ДТП), в результате которых 8 детей погибли, 69 — получили ранения различной степени тяжести.



По вине несовершеннолетних на территории Брестской области зарегистрировано 10 ДТП из которых 1 ребенок погиб и 9 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием детей, управлявших мототехникой, на территории Брестской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых трое несовершеннолетних погибли и трое — получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием детей, управлявших велосипедами на территории Брестской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 ребенок погиб, 6 — получили телесные повреждения различной степени тяжести. На территории Пинского района в текущем году ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.

Основными причинами произошедших аварий являются:

нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств (36 ДТП),

не предоставление водителями транспортных средств преимущества пешеходам на пешеходных переходах,

переход несовершеннолетними проезжей части автодорог в неустановленном месте.

Давайте начнем борьбу с жертвами дорог с малого – с использования средств пассивной безопасности — ремней и кресел безопасности! Их роль их ни в коем случае отрицать нельзя. Принципиальная необходимость этого обусловлена тем, что при резком торможении и столкновении даже на скорости 50 км/ч вес пассажира, в том числе с ребенком на руках, увеличивается в несколько десятков раз.

К примеру, если вес ребенка 10 кг, то в момент столкновения ТС он будет весить уже около 300 кг и удержать его руками от резкого удара о переднее кресло или ветровое стекло практически невозможно. Кроме того, в этом случае непристегнутый взрослый, держащий ребенка на руках, может просто раздавить его своим весом.

Помните! Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности (с учетом особенностей конструкции транспортного средства) таким образом, чтобы в случае резкого торможения, столкновения или опрокидывания автомобиля была исключена или уменьшена опасность травмирования ребенка. Ограничение подвижности ребенка обеспечивается применением специальных детских удерживающих устройств:

детской люльки,

съемного детского кресла,

дополнительного сиденья,

ремня безопасности автомобиля.

Иными средствами могут быть специальная подушка для сиденья (бустер) или иное приспособление, позволяющее использовать ремни безопасности для фиксации ребенка в транспортном средстве таким образом, чтобы ремень проходил через плечо и грудную клетку ребенка и не соскальзывал на шею.

Также при совершении ДТП страдают и взрослые, которые находятся в автомобиле в качестве водителя либо пассажира. Шанс остаться в живых и минимизировать получение телесных повреждений в случае ДТП на много выше в том случае, если водитель либо пассажир пристегнуты ремнём безопасности.

Обратимся к Правилам дорожного движения:

Пункт 178 ПДД: Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка,- в возрасте до 5-и лет;

детских удерживающих устройств соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений) позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от 5-и до 12-и лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12-и лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств случае если рост ребенка превышает 150 см, а так же в автомобиле такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сидении легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сидение имеет подушку безопасности, за исключением случая когда механизм фронтальной подушки безопасности отключён.

Пункт 9.5 ПДД :водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров не пристёгнутым ремнем безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле-быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. Ремнем безопасности должно быть пристёгнуто лицо, обучаемое управлению транспортным средством.

Допускается не пристегиваться ремнем безопасности для:

лица обучающего управлению транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый управлению;

пассажира транспортного средства оперативного назначения, водителя автомобиля – такси-при движении в населённом пункте;

пассажира и водителя с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.

Согласно ст.18.14 ч.5 КоАП РБ – нарушение лицом, управляющим ТС, правил перевозки пассажиров или грузов – влечет предупреждение или штраф до 4 базовых величин. Данное нарушение повторно в течении одного года и штрафные санкции наступают в таком случае от 2 до 8 базовых величин.

Согласно ст.18.12 ч.4 КоАП РБ – управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров с не пристегнутым ремнем безопасности, а равно управление момоциклом, мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов либо с непристегнутыми мотолемами – влечет предупреждение или штраф до 1-й базовых величины. Данное нарушение повторно в течении одного года и штрафные санкции наступают в таком случае от 2 до 5 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает родителей не перевозить ребенка стоя в автомобиле и для большей безопасности пристегивать ребенка, сидящего на заднем сиденье автомобиля, ремнем безопасности, если транспортное средство оборудовано таковым.

Чтобы сделать безопасной поездку детей в салоне автомобиля и снизить тяжесть последствий в случае ДТП, нужно совсем немного – соблюдать правила перевозки пассажиров.

Неудивительно, что в большинстве ДТП с участием детей ребёнок находился в транспортном средстве, водитель которого сам допустил нарушение ПДД. Зачастую это отец, мать или другой близкий человек.

Только показывая личный пример соблюдения ПДД, Вы заложите в ребенка чувство ответственности и внимательности на дороге. Конечно, от всего уберечь невозможно, но предупредить желание нарушить ПДД можно и необходимо, а значит сохранить здоровье, а возможно, и жизнь ребенка!