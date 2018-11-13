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Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе

14.11.2018 16:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе в ДТП с маршруткой пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сложных погодных условиях водитель не справился с управлением.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе

Микроавтобус оказался на встречной полосе и вылетел в кювет.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе

Олег Дук, официальный представитель ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Водитель микроавтобуса «Фольксваген Крафтер» двигался со стороны Сморгони в направлении областного центра. Возле деревни Солы на прямом участке дороги – правда, во время сильного дождя – происходит опрокидывание микроавтобуса в левый кювет.

В салоне находились пять пассажиров. Всех их доставили в больницу.

ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси объявлен второй – желтый уровень опасности.

В аварии с маршруткой под Сморгонью пострадали два человека
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Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе в ДТП с маршруткой пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сложных погодных условиях...
 
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