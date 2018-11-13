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Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе
Новости Беларуси. В Сморгонском районе в ДТП с маршруткой пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сложных погодных условиях водитель не справился с управлением.
Микроавтобус оказался на встречной полосе и вылетел в кювет.
Олег Дук, официальный представитель ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В салоне находились пять пассажиров. Всех их доставили в больницу.
ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси объявлен второй – желтый уровень опасности.
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Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе в ДТП с маршруткой пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сложных погодных условиях...
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