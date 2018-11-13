В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин

Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати утра в Калинковичском районе на 176 км трассы М10 микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом.



Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Как сообщает УСК по Гомельской области, в аварии погибли пять пассажирок Volkswagen T4, водитель госпитализирован в реанимацию.



Фото: УСК по Гомельской области

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, на колёсах иномарки летние шины, на колёсах МАЗа – всесезонные.

Выясняются причины и обстоятельства происшествия, на месте работает СОГ.



Фото: УСК по Гомельской области

ГАИ в очередной раз призывает учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и вовремя менять летние шины на зимние.



Фото: УСК по Гомельской области

Накануне мы сообщали, что в Калинковичском районе при столкновении автомобилей погибли пять человек.