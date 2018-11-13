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В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин
Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати утра в Калинковичском районе на 176 км трассы М10 микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом.
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Выясняются причины и обстоятельства происшествия, на месте работает СОГ.
ГАИ в очередной раз призывает учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и вовремя менять летние шины на зимние.
Накануне мы сообщали, что в Калинковичском районе при столкновении автомобилей погибли пять человек.
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Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати утра в Калинковичском районе на 176 км трассы М10 микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом. ...
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