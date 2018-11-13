Белорус Антон Курс завоевал «бронзу» молодежного Чемпионата мира по борьбе

Белорусский спортсмен Антон Курс стал «бронзовым» призером молодежного Чемпионата мира по греко-римской борьбе в Румынии. В весовой категории до 87 кг белорус поочередно обыграл американца Джорджа Сайкса и финна Тони Метсомяки, но в четвертьфинале уступил кубинцу Даниэлю Хечавариа.

Тем не менее, в утешительном раунде Антон Курс превзошел еще двух соперников – болгарина Йоана Димитрова и россиянина Гази Халилова. В результате наш спортсмен получил «бронзу» мирового форума. Чемпионом мира в этой весовой категории стал украинец Семен Новиков.

Молодежный Чемпионат мира по борьбе продлится до 18 ноября. Помимо греко-римской борьбы, наши спортсмены выступят в борьбе вольным стилем и женской борьбе.