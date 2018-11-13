ГУО «Дзержинская детская школа искусств» приглашает на юбилейный концерт народного ансамбля виолончелистов «Нам 15 лет».
ГУО «Дзержинская детская школа искусств» в понедельник 19 ноября в 17.30 приглашает любителей классической и современной музыки на юбилейный концерт народного ансамбля виолончелистов «Нам 15 лет».
В программе:
- немного классики;
- музыка к кинофильмам;
- саундтреки;
- переложение произведений группы Битлз и многое другое.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Художественный руководитель – Ольга Холодинская.
Солисты: Екатерина Оковицкая, Денис Макаревич, Татьяна Скрипко, Галина Майстрович.