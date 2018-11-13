ОффТОП: Цифровой ведущий новостей − как живой (ВИДЕО)

В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего.

Китайское информационное агентство Xinhua опубликовало видео, главное действующее лицо которого — ведущий, не являющийся человеком. Это компьютерная модель с искусственным интеллектом, являющаяся «слепком» настоящего ведущего агентства.

Xinhua не раскрывает детали того, как именно создавался цифровой ведущий, но, судя по изображению, это совокупность компьютерной графики и видео с настоящим ведущим.

Если не присматриваться к деталям и не знать, определить подмену сможет не каждый. Такой ведущий, как несложно догадаться, в некоторых аспектах гораздо удобнее живого. Он может работать круглосуточно, он не ошибётся и не потребует оплаты за свой труд. При желании таких ведущих можно создать сколько угодно, что откроет перед телевизионными каналами новые перспективы.