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ОффТОП: Цифровой ведущий новостей − как живой (ВИДЕО)

14.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего.

Китайское информационное агентство Xinhua опубликовало видео, главное действующее лицо которого — ведущий, не являющийся человеком. Это компьютерная модель с искусственным интеллектом, являющаяся «слепком» настоящего ведущего агентства.

Xinhua не раскрывает детали того, как именно создавался цифровой ведущий, но, судя по изображению, это совокупность компьютерной графики и видео с настоящим ведущим.

Если не присматриваться к деталям и не знать, определить подмену сможет не каждый. Такой ведущий, как несложно догадаться, в некоторых аспектах гораздо удобнее живого. Он может работать круглосуточно, он не ошибётся и не потребует оплаты за свой труд. При желании таких ведущих можно создать сколько угодно, что откроет перед телевизионными каналами новые перспективы.

 
Теги: Новости
 
 
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В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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