Алиев: Отношения Азербайджана и Беларуси непоколебимы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал отношения с Беларусью непоколебимыми, сообщается на сайте главы республики.

«Они имеют прочный фундамент, основанный на дружественных отношениях, отношениях взаимного уважения, взаимной поддержки, и нацелены на будущее», – сказал Алиев на встрече с белорусским послом в Баку Геннадием Ахрамовичем.

Он напомнил, что в ближайшее время отправится с визитом в Беларусь. Азербайджанский лидер выразил уверенность, что эта поездка еще больше укрепит отношения двух стран.

Алиев отметил, что Баку и Минск связывают полноценные отношения, которые охватывают многие сферы, в том числе экономику, образование, науку, культуру.

«Хорошие показатели видим в экономической сфере. Рост товарооборота тому хороший пример. Также уже функционируют и торговые представительства Беларуси в Азербайджане, Азербайджана в Беларуси. Промышленная кооперация демонстрирует, думаю, исключительную эффективность. Те проекты, которые мы наметили с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президентом Беларуси), реализованы», – констатировал он.

В свою очередь белорусский посол сообщил, что объем товарооборота между странами вырос более чем в три раза. «Я с вами абсолютно согласен, что, наверное, трудно найти ту сферу, где бы наши отношения не развивались», – добавил Ахрамович.