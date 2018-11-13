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Брестская и Иркутская области планируют создать торговый дом

14.11.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестская и Иркутская области планируют создать совместный торговый дом. Такая информация прозвучала на форуме деловых контактов между белорусским и российским регионами в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60618.php

Брестская и Иркутская области планируют создать торговый дом

Бизнес-форум проводится в рамках третьего заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области. "Мы договорились о ряде направлений, которые будут включены в протокол нашего сотрудничества. Хотелось бы, чтобы бизнес их подхватил. В частности, прорабатываем возможность создания торгового дома Иркутской области с Брестским регионом на паритетных условиях. Это позволит сглаживать негативные тенденции, связанные с курсовыми колебаниями. В этих случаях сложно планировать взаимные поставки. На оговоренных условиях мы сможем эти вещи смягчать и давать определенные гарантии поставщикам с обеих сторон", - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Торговый дом планируется создать в 2019 году.

Для участия в форуме деловых контактов в Брест из Приангарья прибыли представители 14 предприятий. Своим потенциальным партнерам они предлагают наладить и укрепить сотрудничество в сельскохозяйственной, лесной и строительной отраслях, машиностроении, легкой, пищевой и перерабатывающей промышленностях, производстве биологически активных добавок. Интерес к мероприятию проявили более 30 субъектов хозяйствования Брестской области.

По словам заместителя председателя Брестского облисполкома Андрея Клеца, обе стороны проявляют неподдельный интерес к взаимодействию. Он выразил уверенность, что сегодняшний бизнес-форум придаст импульс межрегиональному сотрудничеству. Участники мероприятия смогли завязать новые отношения во время контактно-кооперационной биржи, также им представилась возможность посетить предприятия Брестской области.

В частности, точки соприкосновения нашли строители. "До сих пор у нашей компании не было контактов с Беларусью, но я вижу перспективы. В Сибири активно ведется строительство. Мы не успеваем осваивать эти объемы, нам нужны партнеры. Могли бы предложить белорусским стройфирмам объекты для выполнения блока работ. Потенциал для сотрудничества с белорусской стороной большой", - считает генеральный директор предприятия "ВостСибСтрой" Виктор Ильичев.

Брестская и Иркутская области намерены развивать отношения не только в торгово-экономической сфере. Стороны прорабатывают возможности расширения взаимодействия в образовании, туризме, культуре.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестская и Иркутская области планируют создать совместный торговый дом. Такая информация прозвучала на форуме деловых контактов между белорусским и российским...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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