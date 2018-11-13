Велосипедиста на велопереходе сбил автомобиль на бульваре

ДТП произошло ещё 9 ноября 2018 года на перекрёстке бульвара и Машерова.



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Если нам не изменяет память, это едва ли не первый случай подобного рода. Ну может быть один из первых.