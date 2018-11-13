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Велосипедиста на велопереходе сбил автомобиль на бульваре

14.11.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло ещё 9 ноября 2018 года на перекрёстке бульвара и Машерова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60617.php

Велосипедиста на велопереходе сбил автомобиль на бульваре

Видео - Wikilink.by


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60617.php

Велосипедиста на велопереходе сбил автомобиль на бульваре

Если нам не изменяет память, это едва ли не первый случай подобного рода. Ну может быть один из первых.

Вот честно, не знаем, кто тут будет виновен, но одно точно - пешеходам запрещено выходить на переход на моргающий зелёный сигнал светофора. Удивлены? Читайте тут...

 
 
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ДТП произошло ещё 9 ноября 2018 года на перекрёстке бульвара и Машерова. Видео - Wikilink.by Если нам не изменяет память, это едва ли не первый случай подобного рода. Ну...
 
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Заря над Неманам
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Светлы шлях
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