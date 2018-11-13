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Велосипедиста на велопереходе сбил автомобиль на бульваре
14.11.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло ещё 9 ноября 2018 года на перекрёстке бульвара и Машерова.
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Если нам не изменяет память, это едва ли не первый случай подобного рода. Ну может быть один из первых.
Вот честно, не знаем, кто тут будет виновен, но одно точно - пешеходам запрещено выходить на переход на моргающий зелёный сигнал светофора. Удивлены?
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