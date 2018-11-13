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Страшная авария на трассе М10: микроавтобус вылетел под молоковоз, погибли пять женщин

14.11.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пять человек погибли и один попал в реанимацию в результате ДТП, произошедшего сегодня под Калинковичами, сообщили в Следственном комитете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60614.php

Страшная авария на трассе М10: микроавтобус вылетел под молоковоз, погибли пять женщин

Предварительно установлено, что сегодня около 10.55 на 176-м километре трассы М10 микроавтобус VW Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60614.php

Страшная авария на трассе М10: микроавтобус вылетел под молоковоз, погибли пять женщин

В результате ДТП пять пассажирок микроавтобуса погибли на месте происшествия, водитель в реанимации.

На месте работает следственно-оперативная группа. По информации ГАИ, на колесах микроавтобуса установлена летняя резина, на МАЗе — всесезонные шины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60614.php

Страшная авария на трассе М10: микроавтобус вылетел под молоковоз, погибли пять женщин

После ночного снегопада на трассах страны сложная дорожная обстановка. О том, что 14 ноября местами по республике ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), а на отдельных участках дорог — гололедица, накануне предупреждали синоптики. По их словам, погода на неделе ухудшится, а температурный режим будет соответствовать климатической норме.

 
 
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Пять человек погибли и один попал в реанимацию в результате ДТП, произошедшего сегодня под Калинковичами, сообщили в Следственном комитете. Предварительно...
 
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Заря над Неманам
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