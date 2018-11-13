ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жуткая авария под Калинковичами: маршрутка вылетела на встречку под молоковоз. Погибло 5 женщин, водитель в реанимации.

14.11.2018 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A
14.11.2018 примерно в 11:00, в Калинковичском районе, водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Т4» и двигаясь по автодороге М-10 «границаРФ-Гомель-Кобрин», по предварительной информации не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновением с автомобилем «МАЗ», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Т4» получил телесные повреждения, а 5 пассажиров (по предварительной информации все женщины) данного транспортного средства погибли на месте происшествия.

На колесах автомобиля «Фольксваген Т4» установлена летняя резина, на колесах автомобиля «МАЗ» - всесезонная.

Причины и условия ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.






Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения:

Водители, выбирайте скорость движения с учётом погодных условий и конкретной ситуации на дороге, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал движения, откажитесь от совершения необдуманных манёвров и обгонов – всё это может привести к потере контроля над автомобилем. Помните, на скользкой дороге транспорт остановить невозможно. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Своевременно произведите замену летней резины на зимнюю.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Т4» получил телесные повреждения, а 5 пассажиров данного транспортного средства погибли на месте...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске троллейбус занесло, он врезался в столб: пострадала пассажирка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика