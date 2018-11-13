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Жуткая авария под Калинковичами: маршрутка вылетела на встречку под молоковоз. Погибло 5 женщин, водитель в реанимации.
14.11.2018 примерно в 11:00, в Калинковичском районе, водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Т4» и двигаясь по автодороге М-10 «границаРФ-Гомель-Кобрин», по предварительной информации не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновением с автомобилем «МАЗ», который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Т4» получил телесные повреждения, а 5 пассажиров (по предварительной информации все женщины) данного транспортного средства погибли на месте происшествия.
На колесах автомобиля «Фольксваген Т4» установлена летняя резина, на колесах автомобиля «МАЗ» - всесезонная.
Причины и условия ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения:
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